В лікарні знаходяться четверо громадян України з травмами.

Кількість жерт аварії поблизу Венеції серед українців змінилося. За уточненою інформацією, загинуло четверо громадян України, а ще четверо отримали поранення.

Речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко у коментарі агентству УНІАН зазначив, що італійська сторона завершила ідентифікацію людей, постраждалих в ДТП поблизу Венеції.

"За уточненою інформацією, четверо українців загинули, четверо отримали поранення. Постраждалі громадяни отримують медичну допомогу в лікарнях Местре, Тревізо та Падова. Загроз їхньому життю немає", - розповів він.

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В МЗС повідомляють, що українські консули надають українцям консульську допомогу, тримають на контролі їхнє лікування та контактують із рідними.

Смертельна аварія з автобусом в Італії - що відомо

Вчора, 3 жовтня, у Венеції в районі Местре автобус впав з естакади і загорівся. Серед пасажирів були й українці.

В ЗМІ повідомляли, що автобус компанії La Linea працював на метані. За попередньою версією, він з'їхав з проїжджої частини, пробив огорожу і, пролетівши близько 30 метрів, опинився біля залізничних колій. Ймовірно, автобус зачепив електропроводи і загорівся.

Речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко зазначив, що українське посольство в Римі та генеральне консульство в Мілані вже займаються дорожньо-транспортною пригодою, яка сталася вночі на трасі А4 поблизу Венеції.

Він зазначав, що, за наявною інформацією, туристичний автобус із 40 пасажирами зірвався з естакади та впав з висоти близько 30 метрів. Попередньо повідомлялося, що загинуло п'ятеро українців.

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