Травмованим надається необхідна медична допомога в лікарні.

Наразі відомо про п'ятьох загиблих українців та ще трьох травмованих в результаті ДТП в Італії. Постраждалим надається необхідна медична допомога в лікарні.

Речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко у коментарі агентству УНІАН зазначив, що українське посольство в Римі та генеральне консульство в Мілані вже займаються дорожньо-транспортною пригодою, яка сталася вночі на трасі А4 поблизу Венеції.

"За наявною інформацією, туристичний автобус із 40 пасажирами зірвався з естакади та впав з висоти близько 30 метрів. Наразі відомо про пятьох загиблих українців, іще троє травмовані.Зараз їм надається необхідна медична допомога в лікарні", - повідомив він.

Відео дня

В МЗС повідомляють, що українські консули взаємодіють із італійськими правоохоронцями в контексті з‘ясування усіх обставин ДТП, тримають на контролі лікування наших громадян та встановлюють зв‘язок із родичами.

ДТП з українцями в Італії - що відомо

Вчора, 3 жовтня, у Венеції в районі Местре автобус впав з естакади і загорівся. Серед пасажирів були й українці.

В ЗМІ повідомляли, що автобус компанії La Linea працював на метані. За попередньою версією, він з'їхав з проїжджої частини, пробив огорожу і, пролетівши близько тридцяти метрів, опинився біля залізничних колій. Ймовірно, автобус зачепив електропроводи і загорівся.

Раніше повідомлялося про 21 загиблого пасажира автобуса, 15 постраждалих і кількох зниклих безвісти.

Мер Венеції Луїджі Бругнаро розпорядився оголосити міський траур в пам'ять про численні жертви.

Вас також можуть зацікавити новини: