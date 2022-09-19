За попередньою інформацією, у ДТП постраждали шестеро осіб.

Сьогодні в Одесі автокран протаранив маршрутку та декілька автомобілів, постраждали шестеро людей.

Про це журналістам повідомила прес-секретар Управління патрульної поліції в Одеській області Алла Марченко.

За її словами, на вулиці Добровольського автокран врізався у маршрутний автобус, в якому були пасажири. Також він зіткнувся с декількома іншими автомобілями.

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Попередньо, шестеро постраждалих. Їх доставили до лікарні.

"За попередніми даними, водій автокрана перебувавав у стані алкогольного сп'яніння", - повідомила Марченко.

На місці події працюють представники відповідних відомств.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у місті Болград Одеської області п’яний водій на BMW врізався у стіну житлового будинку.

У поліції зазначили, що місцевий 29-річний житель в стані алкогольного сп’яніння не впорався з керуванням автомобіля BMW, виїхав з дороги та врізався у стіну житлового будинку.

В результаті аварії постраждали водій та двоє його товаришів віком 30-ти та 31-го років, які знаходилися в салоні. Молодший за віком пасажир від отриманих травм загинув. Інші двоє чоловіків наразі в лікарні з черепно-мозковими травмами та іншими ушкодженнями.

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