За словами очевидців, пасажирка пробила обличчям лобове скло, у неї скальпована рана голови.

У центрі Одеси іномарка врізалася у стіну підземного переходу, внаслідок чого госпіталізовано двох людей.

Як повідомили журналістам у прес-службі Головного управління Нацполіції в Одеській області, аварія сталася сьогодні вночі на Привокзальній площі.

"Водій автомобіля Hyundai, рухаючись вулицею Середньофонтанській у бік Привокзальної площі, не вибрав безпечної швидкості і врізався у перешкоду", - зазначили в управлінні.

Як уточнили в регіональному главку Нацполіції, 23-річний водій на Hyundai не впорався з керуванням і в'їхав у бетонну стіну підземного переходу.

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Відкрито провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Триває слідство.

У прес-службі Головного управління ДСНС України в Одеській області розповіли, що дівчину витягували з понівеченого автомобіля за допомогою шанцевого інструменту.

Як повідомляють в соціальних мережах очевидці, водій, імовірно, - іноземець. Він та його пасажирка були не пристебнуті ременями безпеки. Замість того, щоб зробити поворот на "кільце" (за площею) водій на великій швидкості поїхав прямо і влетів у стіну переходу.

За словами очевидців, водій одразу ж вибіг з машини і ліг на асфальт, він втратив багато крові. Дівчина, як повідомляють люди, "обличчям пробила лобове", у неї скальпована рана голови та перелом ноги.

Нагадаємо, раніше у Києві вантажівка знесла високовольтну електроопору. А на Одещині іномарка врізалася в прилавок з кавунами, продавець отримав тяжкі травми.

Автор: Лариса Козова