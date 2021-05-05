Дані вони отримували від працівників банківських установ та державних органів.

У Києві двом братам оголошено про підозру у збуті конфіденційної інформації 32 млн українців.

Про це повідомили у прес-службі Київської міської прокуратури.

Чоловікам інкримінують збут конфіденційної інформації з баз даних (ч. 2 ст. 361-2, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 362 КК України).

Читайте такожПоліцейські Черкащини на замовлення прослуховували чужі телефониЗгідно з матеріалами кримінального провадження, на початку 2021 року двоє чоловіків - рідних братів - вступили у змову з працівниками банківських установ та державних органів. Від них підозрювані отримували інформацію про понад 32 млн громадян України з різних баз даних, щоб надалі збувати її зацікавленим особам.

Отриману інформацію брати реалізовували на одному зі столичних ринків, прикриваючись продажем комп'ютерних ігор.

Під час обшуків на роботі та вдома у братів правоохоронці вилучили ноутбуки, 5 жорстких дисків, 10 флеш-накопичувачів, 8 карт пам'яті, телефони та понад 50 оптичних дисків.

Одному з підозрюваних суд уже призначив домашній арешт. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу його брату. Правоохоронці встановлюють коло причетних до злочину осіб.

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Автор: Світлана Закелова