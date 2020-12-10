Через повторювані акти членоушкодження надалі справа слухатиметься без присутності обвинувачених.

Сьогодні в залі засідань Малиновського районного суду Одеси порізали себе гострим предметом двоє фігурантів справи про організацію бунту в Південній виправній колонії (№51) у 2019 році.

Як повідомила УНІАН прес-секретар суду Аріна Лебедюк, сьогодні суд розглядав питання про продовження запобіжного заходу сімом обвинуваченим.

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"Сьогодні шістьом з них продовжено запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на 60 діб. Коли суддя оголошував рішення, двоє обвинувачених почали завдавати собі поранення по різних частинах тіла-руці, в області живота", – розповіла прес-секретарка.

Лебедюк підкреслила, що співробітники суду оперативно викликали швидку допомогу, яка надала чоловікам необхідну медичну допомогу.

У прес-службі додали, що через повторний акт аутоагресії (нанесення собі ушкоджень) надалі справа буде слухатися без присутності в залі обвинувачених.

Вказане рішення, як пояснила Лебедюк, суд ухвалив на підставі ст. 330 (заходи до порушників порядку судового засідання) КПК України.

Також в ході засідання стало відомо, що два адвокати не можуть бути присутніми в суді через хворобу, у зв'язку з чим обвинуваченим запропонували заміну захисників.

З цим не погодився один з фігурантів, тому йому поки запобіжний захід не продовжено – дали можливість визначитися з вибором адвоката.

Бунт у колонії Одеси: що відомо

27 травня 2019 року в Південній виправній колонії (№51), розташованій в Одесі, стався бунт, що супроводжувався пожежею.

Поліція відкрила провадження за ст. 392 (дії, що дезорганізують роботу установ виконання покарань) та ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України.

В'ячеслав Аброськін, який займав у той час пост першого заступника начальника Нацполіції України, заявив, що бунт стався за вказівкою «злодіїв у Законі».

Керівництво Південного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань і пробації Міністерства юстиції заявило, що заколот був ініційований ув'язненими «негативної спрямованості» на чолі з так званим «смотрящим» за колонією. Також повідомлялося, що заколот був узгоджений з деякими ватажками кримінального світу в Одеському регіоні.

Після бунту колонію розформували - близько 450 засуджених направили в інші виправні установи.

Взимку 2020 року прокуратура повідомила про підозру сімом чоловікам, які брали активну участь у заворушеннях.

23 жовтня в Малиновському районному суді Одеси в залі засідань всі вони завдали собі поранення гострими предметами. Як виявилося, це було лезо, фрагмент якого один з обвинувачених проніс в ніздрі носа.

2 листопада суддя Сергій Черевко перед початком чергового засідання зазначив, що сприймає акт аутоагресії (пошкодження собі різних частин тіла) обвинувачених, як неповагу до суду. Він сказав, що в разі повторення подібної ситуації, буде поставлено питання про видалення обвинувачених із залу засідання.

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Автор: Лариса Козова