Товари військового призначення було виявлено і вилучено на одному з митних постів Київської митниці.

Контррозвідники Служби безпеки України викрила канал незаконного переправлення за кордон авіаційних комплектуючих військового призначення.

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

Встановлено, що двоє мешканців Дніпропетровщини організували схему придбання на території України авіаційних агрегатів та комплектуючих до військової техніки з подальшим їх незаконним вивезенням до країн близького зарубіжжя для потреб військово-промислових підприємств та військових об’єктів цих країн.

Зазначається, що товари військового призначення (авіаційні насоси та контактори) було виявлено і вилучено на одному з митних постів Київської митниці. Під час обшуків також вилучено понад 200 одиниць товарів до авіаційної техніки сумнівного походження (стартер-генератори, плунжерні насоси, клапани, спеціальні фільтри та інше пілотажно-навігаційне електронне обладнання для чутливих вузлів військових літаків), супровідні документи до них, печатки і штампи, бланки-паспорти на продукцію, матеріали листування фігурантів з іноземними замовниками, електронно-обчислювальна техніка та засоби зв’язку.

В рамках відкритого слідчими СБУ кримінального провадження вирішується питання щодо оголошення зловмисникам підозри у вчиненні злочину, передбаченого ст. 333 (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю) КК України.

Тривають оперативно-слідчі дії для встановлення всіх обставин та учасників вчинення кримінального правопорушення, додали в прес-центрі.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно на Закарпатті було затримано місцевого жителя за незаконний продаж зброї та засобів ураження, підпільно вивезених з району проведення операції Об'єднаних сил.

Автор: Леся Лещенко