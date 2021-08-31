Організатор каналу незаконної торгівлі зброєю підшукував клієнтів через особисті зв’язки.

На Закарпатті затримано місцевого жителя за незаконний продаж зброї та засобів ураження, підпільно вивезених з району проведення операції Об'єднаних сил.

Про це повідомляє прес-центр Служби безпеки України.

Зазначається, що правоохоронці затримали чоловіка на одній із вулиць міста Мукачево під час спроби збуту 2 пістолетів Glock, 14 гранат із запалами до них, 22 штик-ножів, прицілу нічного бачення.

Як вдалося з’ясувати слідству, організатор каналу незаконної торгівлі зброєю підшукував клієнтів через особисті зв’язки.

Раніше, у ході досудового розслідування, правоохоронці задокументували факт збуту зловмисником автомата АК-74 та двох гранат РГД-5.

Чоловіка затримали відповідно до ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

У межах кримінального провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру.

Тривають слідчі дії для встановлення та притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до незаконного переправлення військових засобів ураження з району проведення операції Об'єднаних сил.

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Автор: Світлана Макринська