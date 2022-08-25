Поплічниця окупантів також викладала відео та поширювала дописи, які за своїм змістом виправдовували збройну агресію Російської Федерації проти Україн.

Колишній викладачці київського університету повідомлено про підозру у створенні на замовлення російських спецслужб мережі агентів для отримання даних про розташування Збройних сил України.

Про це йдеться у повідомленні в Telegram-каналі Київської міської прокуратури.

"Печерською окружною прокуратурою міста Києва повідомлено про підозру колишній викладачці столичного університету у державній зраді та створенні на замовлення російських спецслужб мережі агентів для отримання даних про розташування ЗСУ та тероборони. Також повідомлено про підозру двом її спільникам", - мовиться у дописі.

За даними слідства, з лютого 2022 року підозрювана, перебуваючи на території Росії та діючи на замовлення російських кураторів, створила та адмініструвала у месенджері "Telegram" низку груп.

"У цих групах жінка вербувала громадян України для отримання від них інформації про розташування та переміщення військовослужбовців Збройних сил України та територіальної оборони Києва та Київській області", - йдеться у повідомленні.

За попередніми даними, вона завербувала понад 10 осіб, які, починаючи з 24 лютого, здійснювали обходи визначених ділянок у Києві та Київській області, фотографували місця дислокації та пересування українських військовослужбовців, після чого ці відомості передавались кураторам з силових структур Росії.

"Крім того, на своїй сторінці "VKontakte" та на каналі "YouTube" поплічниця окупантів викладала відео та поширювала дописи, які за своїм змістом виправдовували збройну агресію Російської Федерації проти України та визнавали правомірною", - наголосили у прокуратурі.

Також у цих повідомленнях жінка закликала до насильницької зміни та повалення конституційного ладу й захоплення державної влади в Україні.

Наразі жінці повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу), ч. 2. ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) та ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України) Кримінального кодексу України.

Одному з членів групи також повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 436-2 ККУ. Крім того, до суду передано обвинувальний акт щодо третього підозрюваного за ч. 2. ст. 111 та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) КК України.

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