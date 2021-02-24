Підлітка на залізничних коліях помітив перехожий і викликав поліцію.

У Рівному поліцейські врятували 16-річного хлопця, який намагався виконати завдання так званої "групи смерті", де у соцмережах підліткам дають небезпечні доручення.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Підлітка на залізничних коліях помітив перехожий і викликав поліцію. Копи з'ясували, що хлопець вже не вперше виконував завдання групи - раніше він завдавав собі порізи на тілі. Тепер поліція розшукує тих, хто причетний до групи.

Слідчі відкрили провадження, через замах на доведення до самогубства. Також вони просять батьків більше спілкуватися з дітьми, вибудовувати дружні стосунки, а в разі підозрілої поведінки підлітків – звертатися до фахівців та до поліції.

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Отруєння українських дітей ліками

16 лютого в одному з ліцеїв Боярки дві дівчинки отруїлися таблетками, які самі купили в аптеці. Випити таблетки вони вирішили після того, як побачили в мережі заклик, щоб ковтнути 40 таблеток і подивитися, що з ними буде. В результаті одна з дівчаток померла. Встановлено, що дівчатка вживали препарат Дротаверин, купили його в аптеці біля школи.

Аналогічний випадок 17 лютого стався в Умані. Дві восьмикласниці наковтались таблеток і потрапили до лікарні. Приймали препарат «Дротаверин» в приміщені школи.

Дротаверин, яким отруїлися діти, використовується для зняття спазм гладкої мускулатури, пов'язаних із захворюваннями біліарного тракту, при захворюваннях сечового тракту і шлунково-кишкового тракту, при головному болю і гінекологічних захворюваннях.

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Автор: УНІАН