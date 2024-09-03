У судовому засіданні засуджений свою вину визнав, утім не розкаявся і повідомив, що хоче повернутися до "ЛНР".

Приморський районний суд Одеси призначив покарання у вигляді 14 років тюрми жителю міста, який воював під псевдо "Санта" у лавах батальйону "Призрак" терористичної організації "ЛНР" - навіть у залі суду він заявив, що вважає себе громадянином вже неіснуючого СРСР та жадає приєднання Одеси до РФ.

Як повідомили у пресслужбі Одеської обласної прокуратури, у суді доведено, що чоловік у 2014 році вступив до одного зі структурних підрозділів незаконного збройного угруповання "ЛНР" – так званого 14-го батальйону територіальної оборони "Призрак". Він отримав позивний "Санта" та у лавах бойовиків з червня 2014-го по 2015 рік чинив збройний опір українським правоохоронцям і військовослужбовцям ЗСУ, задіяним у проведенні антитерористичної операції.

"Він брав участь у збройному протистоянні у Лисичанську з метою утримання міста під контролем незаконних формувань РФ і захопленні населених пунктів, будівель та інших об'єктів на території Луганської області. Внаслідок успішного виконання покладених на нього завдань був призначений на посаду командира роти батальйону "Призрак", - розповіли у пресслужбі.

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Наприкінці 2015 року "Санта" вийшов зі складу терористичної організації та виїхав до Росії, а згодом повернувся до Одеси, де намагався "залягти на дно". Однак його затримали у серпні 2023 року.

"У судовому засіданні засуджений свою вину визнав, утім не розкаявся і повідомив, що хоче повернутися до "ЛНР" і, навіть якби міг повернути час назад, знову вчинив би той самий злочин. Він висловив ностальгію за часами Радянського союзу і бажання, щоб російські війська дійшли до Одеси та Львова. Також висловив бажання, щоб Одеса приєдналася до Росії", - йдеться у повідомленні.

Як уточнили УНІАН в прокуратурі, вирок цьому жителю Одеси виніс Приморський районний суд міста. Фігуранту інкримінували участь у терористичній організації (ч. 1 ст. 258-3 КК України) та призначили покарання у вигляді 14 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

"Попри те, що після затримання він рік перебуває за ґратами, чоловік навіть зараз підтримує Росію. Він дуже затятий прихильник проведення референдуму про приєднання Одеси до Росії. Треба зазначити, що засуджений – 1979 року народження. Тобто, коли СРСР розпався, йому було лише 12 років – не зрозуміло, за чим саме він ностальгує…", - звернув увагу співробітник прокуратури.

Також співрозмовник УНІАН додав, що фігурант справи вважає себе громадянином держави, яка не існує вже понад 30 років – саме СРСР.

Як уточнили в обласному управлінні СБУ, 45-річний одесит у 2014 році допомагав окупантам захоплювати місто Голубівка та селище Михайлівка у Луганській області. Затримали його контррозвідники СБУ в Одесі. Під час обшуків за місцями перебування затриманого виявлено фото та інші докази його перебування у лавах терористів "ЛНР". За матеріалами справи, у 2014 році фігурант брав участь у масових провокаціях в Одесі, а потім втік до Ростова-на-Дону (РФ). Вже звідти виїхав на Луганщину, де приєднався до лав підконтрольних Росії бойовиків.

"Перебуваючи в рядах ворожого підрозділу, його ватажок брав участь у бойових діях проти сил АТО в районах Лисичанська та Алчевська", - розповіли в СБУ.

Інші затримання зрадників України

Як повідомляв УНІАН, в Херсоні затримали групу зрадників, які "зливали" дані про Сили оборони ворогу, який перебуває на тимчасово окупованому лівобережжі регіону. Зокрема, у результаті спецоперації в місті затримано трьох учасників ворожого осередку, які діяли окремо один від одного, але "замикалися" на одного куратора з РФ. Ним виявився росіянин Олександр Костін – окупаційний "перший заступник міністра інформаційної політики" на тимчасово захопленому лівобережжі Херсонщини.

Окрім функцій рупора Кремля, загарбницька установа намагалася виконати завдання ФСБ зі створення агентурних мереж в обласному центрі. Для цього Костін залучив двох своїх підлеглих з окупаційної "мінінформполітики", як резидентів (керівників) агентурної мережі.

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