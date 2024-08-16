Агенти ФСБ замикалися на окупаційне "міністерство інформаційної політики".

В Херсоні затримали групу зрадників, які "зливали" дані про Сили оборони ворогу, який перебуває на тимчасово окупованому лівобережжі регіону.

Як повідомляє СБУ, у Херсоні нейтралізовано агентурну групу ФСБ. Зокрема, у результаті спецоперації в місті затримано трьох учасників ворожого осередку, які діяли окремо один від одного, але "замикалися" на єдиного куратора з РФ. Ним виявився росіянин Олександр Костін – окупаційний "перший заступник міністра інформаційної політики" на тимчасово захопленому лівобережжі Херсонщини.

Окрім функцій рупора Кремля, загарбницька установа намагалася виконати завдання ФСБ зі створення агентурних мереж в обласному центрі. Для цього Костін залучив двох своїх підлеглих з окупаційної "мінінформполітики", як резидентів (керівників) агентурної мережі.

Відео дня

До її складу вони дистанційно завербували трьох згаданих жителів Херсона. Один з них працював на агресора ще під час окупації міста, а після звільнення громади – "заліг на дно".

"За вказівкою резидентів агентурної групи фігуранти розвідували місця базування та переміщення Сил оборони на території обласного центру. Розвіддані потрібні були рашистам для підготовки ракетно-дронових ударів по локаціях українських захисників. Серед пріоритетних цілей ворога були вогневі позиції мобільних вогневих груп ППО, а також пункти базування підрозділів Служби безпеки, Національної поліції та прокуратури", - йдеться у повідомленні.

Також агенти шпигували за посадовцями обласної військової адміністрації. За даними української спецслужби, отриману інформацію ФСБ планувала використати для залякування представників ОВА через особисті погрози фізичної розправи.

Як зазначається, фігуранти планували залучити максимальну кількість "однодумців" з правобережної частини регіону. Для цього вони створили Телеграм-канал, який функціонував нібито від імені проросійського підпілля в обласному центрі. Потенційних учасників адміністратори ворожого інтернет-ресурсу закликали "зливати" туди координати Сил оборони та персональну інформацію про українських захисників.

В СБУ запевняють, що зірвала плани ФСБ.

Під час обшуків у затриманих вилучено мобільні телефони та комп’ютерне обладнання із доказами злочинних дій.

Наразі слідчі СБУ оголосили їм (відповідно до вчинених злочинів) про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану); ч. 2 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про рух, переміщення або розміщення ЗСУ, вчинене в умовах воєнного стану).

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Також йдеться, що дії Костіна заочно кваліфіковано за ч. 3 ст. 110 Кримінального кодексу України (посягання на територіальну цілісність та недоторканність України), а двом його спільникам-резидентам ФСБ заочно повідомлено про підозру за державну зраду, вчинену за попередньою змовою групою осіб.

Як уточнили у Херсонській обласній прокуратурі, повідомлено про підозру шістьом учасникам агентурної мережі РФ, серед них громадянин Росії – "перший заступника міністра" окупаційного "Міністерства інформаційної політики Херсонської області". Троє з підозрюваних перебували у Херсоні та виконували ролі інформаторів.

СБУ затримала 18-річного зрадника з Києва

Нагадаємо, СБУ затримала 18-річного мешканця Києва, який збирав для ФСБ РФ розвіддані про Сили оборони України та критичну інфраструктуру у столиці та області. Зловмисник намагався виявити місця базування авіації ЗСУ, також його цікавили напрямки та інтенсивність польотів повітряних суден українських військ. Для збору розвідінформації російський агент оселився на декілька днів в орендованій квартирі поблизу місцевого аеродрому.

Разом з цим фігурант розвідував геолокації комплексів протиповітряної оборони ЗСУ та з’ясовував точність ворожих "прильотів" по енергооб’єктах. Затримали зловмисника "на гарячому", коли він проводив дорозвідку поблизу енергогенеруючого підприємства у Києві.

Вас також можуть зацікавити новини: