43-річний Володимир Царик пропрацював у Львівській опері близько 19 років.

43-річний художник-декоратор Львівського національного театру опери та балету імені Соломії Крушельницької Володимир Царик трагічно загинув під час відпочинку у горах.

Про це Zaxid.net розповіли в оперному театрі.

Володимир Царик пропрацював у Львівській опері близько 19 років.

"Дирекція та колектив Львівської національної опери глибоко сумує з приводу непоправної втрати - загибелі нашого колеги, художника-декоратора театру Володимира Царика. Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким і друзям митця та розділяємо з вами невимовний біль втрати", – йдеться у повідомленні Львівської опери на Facebook.

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Автор: Денис Прядко