Ігор Сапожко висловив переконання, що це не просто грабіж з ціллю заволодіти його майном.

Міський голова Броварів Ігор Сапожко розцінює пограбування його будинку та напад на нього та його родину політичним тиском і спробою залякати та змусити зняти свою кандидатуру з виборчих перегонів.

Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook.

"Вчора о пів на десяту вечора група з п’ятьох озброєних чоловіків увірвалась в мій будинок, де в цей час знаходилась моя сім’я – дружина та дев’ятирічний син. Попри те, що всі заощадження, які були в домі, ми віддали одразу, злочинці зв’язали дитину та Марину і на їхніх очах почали мене бити. Після цього влаштували в будинку погром і швидко зникли", - заявив він.

Сапожко зазначив, що на місце події прибули правоохоронці, відкрито кримінальну справу, триває слідство, яке має кваліфікувати справу.

Мер висловив переконання, що це не просто грабіж з ціллю заволодіти майном.

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"Я сприймаю цей факт як політичний тиск та розправу в чистому вигляді, з метою залякати та змусити мене зняти свою кандидатуру з виборчих перегонів. (...) Почались обшуки в міській раді, "за вуха" притягували факти та порушували десятки кримінальних справ, які розвалювались одна за одною в процесі слідства. Жодне з цих безпідставних звинувачень не було підтверджено та не дійшло до судового розгляду. Далі були спроби сфальсифікувати результати виборів 25 жовтня через міську ТВК, але і тут наших опонентів спіткала невдача. Тож, коли ці методи тиску не подіяли, залишився один - фізична розправа наді мною та моєю родиною", - написав Сапожко.

Він зауважив, що залякати його не вдасться і порекомендував опонентам діяти в правовому полі. "Результати повторних виборів 17 січня нас розсудять", - резюмував він.

Пограбування мера Броварів: що відомо

Сьогодні вночі пограбували будинок мера міста Бровари Київської області Ігоря Сапожка.

За словами речниці поліції Київської області Віталії Грохольської, напад на приватний будинок мера Броварів було скоєно вночі, злочин вчинили кілька осіб. Вони проникли у помешкання, зв’язали мешканців будинку та забрали гроші і ювелірні прикраси.

Коментуючи повідомлення деяких ЗМІ про нібито нанесення меру та членам його родини тілесних ушкоджень, Грохольська заявила, що до медиків мешканці будинку не зверталися. Наразі триває пошук зловмисників.

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Автор: Костянтин Гончаров