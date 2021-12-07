Загинули мати з 19-річною донькою і пара, що збиралася одружитися.

У маршрутці, що потрапила в ДТП під Черніговом, їхали кілька родин.

Про це УНІАН стало відомо із власних джерел.

"Станом на 21-шу годину не встановлена особа однієї загиблої людини. Особи всіх інших загиблих та постраждалих ідентифіковані", - поінформувало джерело.

За інформацією місцевих жителів, в аварії загинули вчителька з Борзни та її 19-річна донька. Не вижили молоді хлопець і дівчина, які нещодавно повернулися із Польщі та мали намір одружитися. Є інформація, що вони їхали знайомитися з батьками.

Читайте такожАвтівка з іноземцями влетіла у касу "Межигір'я" - люди ледве встигли відскочити (відео)Із села Прачі Борзнянської громади загинув чоловік, його дружина госпіталізована. Ще одне подружжя із села Високе перебуває у лікарні.

Уродженка Борзни Юлія Аношина розповіла, що перший рейс на Чернігів відправляється щодня о 5.30 ранку.

"Цим рейсом, зазвичай, користуються ті, хто поспішає зранку на роботу в обласний центр або ті, кому потрібно в лікарню, оскільки остання зупинка в Чернігові - це обласна лікарня", - уточнила вона.

Водія 47-річного Олександра Мартиненка, який теж загинув, характеризують ті, хто його знав, позитивно - професійний, досвідчений. Перевізник, на якого він працював, переконаний, що вини водія маршрутки в ДТП немає.

Як повідомила голова Борзнянської ТГ Лариса Осадчук, з громади в маршрутці загинули шестеро місцевих жителів, тому на території територіальної громади оголошено триденний траур - до 9 грудня.

Смертельна ДТП на Чернігівщині

Як повідомляв УНІАН, 7 грудня близько 07:55 поблизу с. Брусилів Чернігівської області на автошляху Н-27 Чернігів-Грем'яч сталося зіткнення вантажного автомобіля з маршрутним мікроавтобусом сполученням "Борзна – Чернігів". Внаслідок аварії загинули 13 людей, ще 7 постраждали.

Стан постраждалих, яких госпіталізовано до обласної лікарні і міської лікарні №2, обласної дитячої лікарні, медики характеризують, як важкий та середньої тяжкості.

За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, якщо вони спричинили загибель кількох осіб) ККУ.

8 грудня у Чернігівській області оголошено Днем жалоби.

Автор: Ірина Синельник