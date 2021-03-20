Співробітники поліції за кілька годин встановили особу "мінера".

Школярка з Київської області надала неправдиве повідомлення про замінування школи №13 в Чернігові.

Читайте такожВ Одесі через неправдиве повідомлення про мінування з будівлі суду евакуювали понад 200 осібЯк повідомляє поліція Чернігівської області, упродовж кількох годин співробітники Чернігівського районного управління поліції встановили, хто саме вчора близько 23:00 телефонував на лінію «102» з неправдивим повідомленням про замінування школи № 13.

Після отримання виклику про мінування навчального закладу на місце події виїхали екіпажі патрульної поліції, слідчо-оперативна група, фахівці поліцейського вибухотехнічного підрозділу, кінолог зі службовим собакою.

«Вибухотехніки та кінолог ретельно обстежили споруду навчального закладу. Також поліцейські провели обстеження території, прилеглої до школи. Ніяких вибухонебезпечних або підозрілих предметів не виявлено», - повідомили в поліції.

Під час проведення оперативно-розшукових заходів кримінальна поліція встановила, що до неправдивого повідомлення про мінування школи причетна малолітня жителька міста Бориспіль, яка зізналась у скоєному. Школярка пояснила, що напередодні посперечалася з подругою. За умовами парі, котра програє – телефонує до поліції з фейковим повідомленням.

Триває досудове розслідування провадження, відкритого за ч. 1 ст. 259 Кримінального кодексу України – завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху.

Санкція цієї статті передбачає штраф, арешт на строк до шести місяців або обмеження волі на строк до трьох років. Оскільки правопорушення скоїла малолітня, відповідати за її дії перед законом мають батьки, наголосили в поліції.

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Автор: Ірина Синельник