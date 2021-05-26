Одна пасажирка отримала опіки.

У Деснянському районі Києва сьогодні, 26 травня, на ходу загорівся тролейбус з людьми. Постраждала жінка.

Як розповіли в столичному управлінні ДСНС, тролейбус знаходився на вулиці Теодора Драйзера. Під час руху невідомий кинув у його салон запальну суміш.

О 12:27 на місце викликали пожежників. Вогонь поширився на площу близько 1,5 кв.метрів. О 12: 37 рятувальники загасили його двома порошковими вогнегасниками. Через пожежу одна жінка отримала опіки другого ступеня: у неї обгоріли руки і шия.

"Київ Оперативний"з посиланням на очевидицю, яка була всередині тролейбуса, повідомляє, що Палій кинув в салон через вікно пляшку з бензином.

"Я була всередині. У двох метрах від того, що відбувається. Все навколо загорілося, і стало дуже страшно. Водій-молодець, швидко зреагував і відкрив усі двері", - також розповіла очевидиця.

На опублікованому відео видно, що з тролейбуса йде дим, а біля транспорту стоять люди. У однієї жінки на обличчі помітні червоні сліди, схожі на опіки.

Згодом у патрульній поліції Києва повідомили, що затримали ймовірного підозрюваного.

"Транспорт у вогні помітили патрульні та їхні колеги з Деснянського управління поліції, що перебували неподалік. Охоронці порядку швидко затримали чоловіка, що тікав з місця події та затримали його. Попередньо, затриманий 27-річний чоловік підтвердив свою причетність до події, але пояснити вчинок не зміг. У результаті події травми та опіки отримала пасажирка тролейбусу. Жінку ушпиталили медики", - розповіли правоохоронці.

На місці події працює слідчо-оперативна група Деснянського управління поліції.

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Автор: Катерина Комолова