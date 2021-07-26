Його затримали по гарячих слідах.

У Києві затримали чоловіка, який сьогодні вранці намагався посеред вулиці зґвалтувати співробітницю КП "Київпастранс".

Як пише "Київ оперативний" у Facebook, інцидент трапився у парку біля кінотеатру Шевченка. Зловмисник підбіг до жінки, що поверталася з роботи, й під загрозою ножа змушував до орального сексу. Після супротиву, який вчинила жінка, він забрав у неї 650 гривень й утік.

Після цього жінка викликала поліцію й надала орієнтування на зловмисника. Вже за півгодини його вдалося затримати правоохоронцям у Подільському районі столиці.

"Через деякий час на місце прибула і потерпіла, яка впізнала кривдника. Зараз злочинця перевіряють на предмет здійснення інших аналогічних злочинів. Якщо ви також стали його жертвою, але з якихось причин не звернулися до поліції - зараз саме час", - йдеться у повідомленні.

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Автор: Юрій Годован