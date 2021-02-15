Жінці вже оголошено підозру в умисному тяжкому тілесному ушкодженні.

Правоохоронці затримали 45-річну киянку за поранення свого співмешканця сокирою.

Деталі інциденту розповіли в прес-службі столичної поліції.

Про нього правоохоронцям повідомили лікарі. У квартирі на вулиці Березняківській ті виявили чоловіка з відкритою черепно-мозковою травмою.

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"По прибуттю правоохоронці з’ясували, що напередодні чоловік прийшов до квартири співмешканки і заснув. Поведінка чоловіка не влаштовувала жінку, яка взяла сокиру і вдарила його по голові", - йдеться у повідомленні.

Зловмисниця знаходилася на місці злочину, а потерпілого госпіталізували до лікарні. Жінку затримали, з місця події також вилучено речові докази.

За фактом розпочато кримінальне провадження за статтею про умисне тяжке тілесне ушкодження. Затриманій загрожує до 15 років позбавлення волі, їй вже оголосили про підозру.

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Автор: УНІАН