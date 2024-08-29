Копитін перебуває у лікарні / Колаж УНІАН / фото Facebook/Ігор Копитін, Українська правда

Народний депутат України від "Слуги народу" Ігор Копитін потрапив у дорожньо-транспорту пригоду, його госпіталізували.

На сторінці нардепа у соціальній мережі Facebook повідомляється, що він та його водій отримали серйозні травми, вони перебувають у важкому стані. За даними Української правди, аварія сталася пізно ввечері у середу, 28 серпня.

Джерела журналістів у правоохоронних органах повідомили, що близько 23:31 на 78 кілометрі автодороги М-05 Київ-Одеса автомобіль Toyota Land Cruiser Prado наїхав на бетонну перешкоду. Копитін знаходився на пасажирському сидінні, він отримав травми та переломи, водій також зазнав травм.

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ДТП в Україні

Нагадаємо, на початку липня у Рівненській області на зустрічній смузі зіткнулися автоцистерна та маршрутка з людьми. Загинули обидва водії та 12 пасажирів мікроавтобуса.

А у Києві некерований трамвай став причиною масштабної дорожньо-транспортної пригоди, внаслідок якої постраждали шестеро людей. У "Київпастрансі" казали, що технічні характеристики трамваю були у нормі. Вони обіцяли розслідувати інцидент.

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