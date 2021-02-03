За добу працівники депо могли незаконно відкачати до 2 тонн палива.

На Закарпатті за розкрадання дизельного палива правоохоронці затримали чотирьох співробітників відокремленого підрозділу «Моторвагонне депо Королево» Державного територіально-галузевого об'єднання «Львівська залізниця».

Про це повідомляє прес-служба Закарпатської обласної прокуратури.

«Правоохоронці задокументували, що працівники депо протягом тривалого часу займалися привласненням дизельного палива. За допомогою спеціально облаштованих механізмів для відкачування рідини за добу вони могли незаконно здобувати до 2 тонн палива», - йдеться в повідомленні.

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У прокуратурі додали, що за результатами проведених обшуків вилучено близько 5 тонн речовини, схожої на дизпаливо, а також насоси, шланги, ємності для перевезення рідин і транспортні засоби.

Окрім того, встановлюються інші особи, які можуть бути причетними до протиправної діяльності.

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Автор: Світлана Макринська