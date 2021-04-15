Автокран рушив на жінку, яка переходила дорогу.

У Дніпрі літня жінка потрапила під колеса автокрана МАЗ.

Читайте такожУ Дніпрі кран впав на бетономішалку з водієм у салоні (фото)Аварія сталася близько 10-ї ранку у четвер, 15 квітня, на перехресті вулиць Академіка Белелюбського і Павлова, повідомляє "Інформатор".

За словами водія, він не помітив жінку: зупинився на світлофорі, а коли продовжив рух, відчув, що когось збив. Жінка переходила дорогу просто перед кабіною крану, за попередньою інформацією - на червоний сигнал світлофора.

Постраждалу забрала "швидка" до 16-ї лікарні.

Аварію зняли камери відеоспостереження.

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Автор: Катерина Комолова