У Дніпрі літня жінка потрапила під колеса автокрана МАЗ.
Читайте такожУ Дніпрі кран впав на бетономішалку з водієм у салоні (фото)Аварія сталася близько 10-ї ранку у четвер, 15 квітня, на перехресті вулиць Академіка Белелюбського і Павлова, повідомляє "Інформатор".
За словами водія, він не помітив жінку: зупинився на світлофорі, а коли продовжив рух, відчув, що когось збив. Жінка переходила дорогу просто перед кабіною крану, за попередньою інформацією - на червоний сигнал світлофора.
Постраждалу забрала "швидка" до 16-ї лікарні.
Аварію зняли камери відеоспостереження.
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