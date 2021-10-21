Мешканці міста Охтирки Сумської області випадково натрапили на людські кістки неподалік могили собаки.
Відео очевидці опублікували у місцевій спільноті в Facebook 20 жовтня.
Як стверджують містяни, рештки виявили на території місцевого цвинтаря для тварин. При цьому у минулому там нібито було німецьке кладовище від госпіталя.
Моторошну знахідку знайшли неподалік об’їзної дороги.
"Знайшли людські кістки в Охтирці на кладовищі для тварин, за об’їзною дорогою. Ось повністю кістки людини – череп, щелепа, ребра… Повністю людина", – стверджує авторка відео, показуючи на камеру фрагменти скелета.
Як писав УНІАН, 62-річний львів'янин захопив землю одного з садово-городніх кооперативів у селі Рясне-Руське Львівського району та влаштував там приватне кладовище.
Після рішення чиновників нелегальні поховання не припинились. Керівниця кооперативу каже, що зараз на його території вже є 360 поховань та 40 гробівців.
Вас також можуть зацікавити новини