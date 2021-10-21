Раніше на цьому місці нібито було німецьке кладовище при госпіталі.

Мешканці міста Охтирки Сумської області випадково натрапили на людські кістки неподалік могили собаки.

Відео очевидці опублікували у місцевій спільноті в Facebook 20 жовтня.

Як стверджують містяни, рештки виявили на території місцевого цвинтаря для тварин. При цьому у минулому там нібито було німецьке кладовище від госпіталя.

Моторошну знахідку знайшли неподалік об’їзної дороги.

"Знайшли людські кістки в Охтирці на кладовищі для тварин, за об’їзною дорогою. Ось повністю кістки людини – череп, щелепа, ребра… Повністю людина", – стверджує авторка відео, показуючи на камеру фрагменти скелета.

Як писав УНІАН, 62-річний львів'янин захопив землю одного з садово-городніх кооперативів у селі Рясне-Руське Львівського району та влаштував там приватне кладовище.

Після рішення чиновників нелегальні поховання не припинились. Керівниця кооперативу каже, що зараз на його території вже є 360 поховань та 40 гробівців.

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Автор: Віолетта Орлова