Поліцейські виявили у домоволодінні чоловіка тушку вбитого пса та рештки ще двох.

На Житомирщині затримали підозрюваного у шкуродерстві чоловіка, який вбивав собак для власного споживання.

Читайте такожУ поліції відреагували на жорстоке вбивство хаскі в Одеській областіЯк повідомили у відділі комунікації Головного управління Національної поліції в Житомирській області, увечері 16 лютого правоохоронці отримали інформацію від жителів одного із сіл Харитонівської ОТГ про те, місцевий мешканець відловлює сусідських собак та вбиває їх.

«Під час огляду у домоволодінні 27-річного чоловіка правоохоронці виявили докази знущань над тваринами. У господарському приміщенні знаходились тушка вбитого собаки, а також рештки ще двох псів. Вилучені знаряддя вчинення правопорушення», - йдеться у повідомленні.

У поліції зазначили, що чоловік заманив до свого подвір’я, на його переконання, бродячих тварин і вбив для подальшого споживання.

Поліцейські уже отримали відомості про те, що такі випадки траплялись і до цього часу.

«Чоловік проживав сам. Стосовно тварин, стверджувати остаточно, що там були ще й коти, я не можу, але наразі ми маємо докази того, що це були собаки», - розповіла у коментарі УНІАН керівник прес-служби ГУНП у Житомирській області Алла Ващенко.

Наразі дії зловмисника кваліфіковані правоохоронцями як жорстоке поводження з тваринами (ч. 3 ст. 299 КК України). Чоловіка затримано. Триває досудове розслідування.

Чоловікові може загрожувати позбавлення волі строком від 5 до 8 років.

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Автор: Марина Чорноштан