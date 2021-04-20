Фото затримання маршрутника / dtp.kiev.ua
У Києві маршрутник, який порушив карантинні обмеження, влаштував бійку з патрульними.
Про це повідомляє dtp.kiev.ua.
Інцидент стався на проспекті Перемоги біля станції метро "Берестейська" з водієм маршрутки №772. У салоні було перевищено дозволену кількість пасажирів, за що транспортний засіб було зупинено.
"Водій чинив відчайдушний опір і почав бійку патрульними. Силами трьох осіб вдалося заспокоїти бур'яна і надіти наручники", - йдеться в повідомленні.
У Києві маршрутник, порушивши карантин, влаштував бійку з поліцією
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