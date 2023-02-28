Низку злочинів вживали стосовно трьох дітей віком 3, 5 та 11 років.

У Броварах Київської області 29-річна мати та її співмешканець знущалися з трьох дітей жінки. Журналістам удалося дізнатися жахливі подробиці історії зі слів джерел у поліції Київської області.

Правоохоронці розповіли, що дітей вилучили в родини - вони жили у патронатній сім’ї. Прийомні батьки помітили досить дивну поведінку дітей, повідомляє ТСН.

Виявилося, зі слів хлопчика, що мати ночами його ґвалтувала у неприродний спосіб. Крім того, жінка зі співмешканцем займалася сексом у присутності дітей.

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"Пробачте за таку деталь, але в родини не було грошей на туалетний папір, тому це робили ганчірками. Їх же дітям запихали до рота, коли їх ґвалтували", - розповідають у поліції.

Горе-матір - мешканка Броварів, а її співмешканець - з півдня України. Разом вони жили декілька років. "Весь цей час був жахіттям для дітей", - кажуть у поліції Київської області. Правоохоронці уточнили, що жінка народила трьох дітей від різних чоловіків.

Як жінка зі співмешканцем під Києвом знущалися з дітей

На Київщині повідомлено про підозру жінці та її співмешканцю, які ґвалтували, катували та погрожували вбивством трьом малолітнім дітям. За даними слідства, мати та її співмешканець тривалий час знущалися з трьох дітей віком 3, 5 та 11 років.

Діти проживали в антисанітарних умовах. Їм не давали їжу, натомість змушували їсти фекалії. Співмешканці зловживали алкоголем та влаштовували сварки, які часто переростали в бійку на очах у малолітніх дітей.

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