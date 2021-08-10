Зловмисник видав неадекватне пояснення своєму вчинку.

У Львові поліція затримала чоловіка, який публічно домагався дівчини при ігноруванні того, що відбувається з боку оточуючих.

Про це повідомляє ТСН.

Інцидент стався 9 серпня на зупинці громадського транспорту на вулиці Володимира Великого.

23-річна потерпіла каже, що нападник торкався її нижче пояса. Вона стала кричати, але ніхто на багатолюдній вулиці не відреагував.

Коли дівчина викликала поліцію, то зловмисник спробував втекти. Вона зателефонувала своєму хлопцеві, разом з яким близько 20 хвилин переслідувала свого кривдника.

"Це було моє прохання не розбиратися силою, а зробити все законно. При цьому всьому ця особа почала кричати "торкнешся мене - помреш" і нишпорити в рюкзаку", - каже потерпіла, не побажавши вказувати своє ім'я.

Читайте такожОбіцяв морозиво та газовані напої: у Львові судитимуть ґвалтівника дитиниСівши в маршрутку, нападник намагався поїхати геть, але через крики водій залишився стояти на місці. Там зловмисника і затримали патрульні.

Потерпіла вже написала заяву про домагання і планує звертатися за психологічною допомогою.

Свої дії злочинець намагався виправдати так: "мене поплутало і я захотів в той момент то зробити".

У поліції факт події підтвердили та вже встановили особу нападника — ним виявився чоловік 1973 року народження.

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Автор: Станислав Кожемякин