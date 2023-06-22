За словами мешканців будинку Дніпровського району, в якому зарнку 22 червня стався вибух, в них дійсно був проведений газ до 16 поверху. Проте українець Олександр вважає, що інцидент спровокувала вибухівка.

Мешканці постраждалої від вибуху 16-поверхівки у Дніпровському районі Києва вважають, що їхня домівка постраждала не через витік газу.

За словами українців, будинок дійсно був повністю газифікований, проте сила детонації була настільки потужною, що це не схоже на газ. Подробиці з'ясував на місці події кореспондент УНІАН.

"Газ був проведений з порушеннями. У 70-році був експериментальний проект, який дозволяв до 16-го поверху газифікувати будь-які панелі. Це є норматив в Радянському Союзі, він набув чинності", - вказав один з мешканців будинку.

За його словами, вже у 80-х роках нормативи змінилися й проводити газ можна було лише до 11 поверху.

Як уточнив мешканець 9-го поверху Олександр, у трикімнатній квартирі на 8-му поверсі (епіцентр вибуху), могли перебувати вибухонебезпечні предмети.

"Я думаю, що якась вибухівка. Що там могли проживати люди, які щось там робили чи готували якісь диверсії", - вказав він.

За словами українця, вибух газу призвів би до руйнувань лише одного поверху, а в цьому випадку - зачепило одразу три.

Вибух у 16-поверхівці Києва - кількість жертв зросла до 3 осіб

Нагадаємо, що вранці 22 червня стало відомо про вибух у Дніпровському районі столиці (вулиця Малишка) через можливий витік газу. Таку версію висували у Нацполіції, а також у Київській міській військовій адміністрації.

Спочатку повідомлялося, що внаслідок інциденту загинуло двоє українців, ще 4 особи постраждали.

Однак о 12:20 мер Києва Віталій Кличко уточнив, що рятувальники витягли з-під завалів ще одну жертву. Нею виявилася жінка. Пошуку на місці події тривають.

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