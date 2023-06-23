Чоловік весь ранок заважав правоохоронцям займатися евакуаційними роботами.

У Києві поруч із 16-поверхівкою на вулиці Малишка, де напередодні пролунав потужний вибух, один з мешканців будинку покусав поліцейського. Про це очевидці розповіли УНІАН.

За словами інших мешканців, зафіксований на відео чоловік і його дружина – теж з постраждалого будинку.

"Вони дуже галасливі і з самого ранку шуміли і заважали поліції евакуювати мешканців будинку. Правоохоронці просили чоловіка заспокоїться, але ця бесіда закінчилася тим, що мешканець будинку вкусив поліцейського за руку і бешкетника відвезли у відділення", – розповіли очевидці.

Вибух у Київській 16-поверхівці - що відомо

Близько 3:40 ночі 22 червня в 16-поверховому будинку по вулиці Малишка в Дніпровському районі Києва стався потужний вибух. За даними рятувальників, вибух стався на 7 поверсі з подальшим руйнуванням конструкцій.

В результаті вибуху три людини загинули, ще п'ятеро отримали серйозні травми. Повністю зруйновано 4 квартири, ще не менше 6 постраждали.

За попередньою інформацією, в будинку вибухнув газ - висотка була газифікована. Але скарг на витік не було, точні причини того, що сталося, ще належить з'ясувати, готується експертиза.

В даний час мешканців будинку відселили - більшість роз'їхалися по родичах. На місці вибуху триває розбір завалів і прибирання прилеглої території.

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