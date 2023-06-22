Для встановлення причини трагедії потрібна експертиза, наголошують у компанії.

У АТ "Київгаз" інформують, що жодних скарг щодо газопостачання або стану газового обладнання у будинку на Малишка, 33, де вночі стався потужний вибух, не надходило.

Як йдеться у повідомленні прес-служби "Київгазу", наразі назвати причину вибуху неможливо.

"Станом на 12:30, на жаль, неможливо встановити, що саме спричинило трагедію, для цього необхідне проведення офіційної експертизи. Водночас відомо, що жодних скарг щодо газопостачання або стану газового обладнання у будинку до управління експлуатації газового господарства та аварійно-диспетчерської служби за 2023 рік не надходило", - йдеться у повідомленні.

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Також зазначається, що в означений період фахівці "Київгазу" не здійснювали робіт з ремонту газового обладнання та не отримували заявки на його ремонт.

У "Київгазі" звертають увагу, що власники газових приладів повинні слідкувати за їх справністю та проводити регулярне технічне обслуговування – відповідні зобов’язання власника, балансоутримувача та/або орендаря передбачені Правилами безпеки систем газопостачання (ПБСГ).

Вибух у Києві - що повідомлялося

Як повідомляв УНІАН, вночі 22 червня у столичній 16-поверхівці у Дніпровському районі по вулиці Малишка стався потужний вибух. За даними рятувальників, вибух стався, попередньо газу, на 7 поверсі з подальшим руйнуванням конструкцій. В будинку повністю зруйновані 4 квартири, ще не менше 6 постраждали.

Наразі відомо про 3 загиблих і 5 постраждалих осіб (з них 3 госпіталізовано), врятовано 20 осіб. Рятувальна операція триває.

У Нацполіції також назвали можливою причиною вибуху витік газу в одній з квартир.

За фактом події слідчі Дніпровського управління поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 Кримінального кодексу ("порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки, що спричинило загибель людей").

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