Жінка встигла сховати свого маленького сина у ванній.

Під час ранкового ракетного удару по Харкову поранено волонтерку Наталію Попову. Про це вона повідомила у соцмережі.

"Ми живі. Малого встигла сховати", - написала Попова та додала, що їй склом порізало обличчя, також його вийняли з ніг. Від госпіталізації жінка з сином відмовились.

За її словами, рятувальники прибули вчасно та надали всю необхідну допомогу.

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"Хочу подякувати екстренці за швидке прибуття. Подякувати ДСНС за те, що винесли сина з квартири, й психологам, які відволікали малого, дали іграшку і цукерки", - розповіла волонтерка.

Попова зазначила, що потребує допомоги, адже внаслідок удару знищено автомобіль волонтерів.

"Ми втратили все. Волонтерського бусу також більше нема. 30 метрів до вирви. Проситиму про допомогу, бо їздити більше немає на чому. Речей майже не залишилось…", - заявила жінка.

Ракетна атака по Харкову – що відомо

Сьогодні вранці Росія завдала ракетного удару по центру Харкова. Наразі відомо про загибель 91-річної жінки та 47 постраждалих, серед яких – діти.

Пошкоджені багатоквартирні житлові будинки, господарчі споруди, інша цивільна інфраструктура, автомобілі.

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