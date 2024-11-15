Згідно з рішенням суду, він залишатиметься під домашнім арештом до 23 грудня 2024 року.

Народному депутату України Миколі Тищенку продовжено запобіжний захід – цілодобовий домашній арешт. Про це повідомляє "Суспільне", посилаючись на щойно ухвалене рішення Печерського районного суду Києва.

Під час засідання захисники нардепа просили про заміну запобіжного заходу з цілодобового на нічний домашній арешт, або ж на особисті зобов'язання аби Тищенко міг здійснювати свою роботу як депутат.

Однак суд не погодився з аргументами захисту та залишив запоюбіжний захід без змін. Таким чином, Микола Тищенко залишатиметься під цілодобовим домашнім арештом до 23 грудня 2024 року.

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Справа Миколи Тищенка

Як повідомляв УНІАН, 25 червня в ДБР повідомили, що нардепу Тищенку повідомили про підозру за фактом незаконного позбавлення волі колишнього військовослужбовця (ч. 2 ст. 146 КК України). У повідомленні зазначалось, що 20 червня у Дніпрі група осіб за вказівкою народного депутата протиправно позбавила волі потерпілого – колишнього військовослужбовця ЗСУ. Його утримували протягом певного часу та завдали тілесні ушкодження.

Тищенко ж звинуватив 33-річного колишнього військового, який перебував на вулиці з маленькою дитиною, у спробі "захистити місцеву ботоферму".

25 червня Печерський суд задовольнив клопотання Офісу генерального прокурора і застосував стосовно Тищенка запобіжний захід у вигляді цілолобового домашнього арешту з носінням електронного браслету, за виключенням необхідності отримання медичної допомоги.

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