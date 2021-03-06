Чоловік вимагав відставки одного з діючих співробітників поліції.

У Сумах затримали чоловіка, який погрожував підірвати відділення поліції.

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Як інформує Відділ комунікації поліції Сумської області, чоловік зателефонував на спеціальну лінію "102" і заявив, що у нього є граната, якою планує підірвати відділення поліції №4.

Чоловік вимагав відставки одного з чинних співробітників поліції, при цьому використовував ненормативну лексику і перебував у вкрай агресивному стані.

Правоохоронці розпочали розшукові дії з метою встановлення місцеперебування особи, особисті дані якої попередньо були встановлені.

41-річний житель Сумського району перебував на одній із зупинок громадського транспорту в місті.

Чоловіка затримано для подальшого встановлення всіх обставин події.

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Автор: Вікторія Токарєва