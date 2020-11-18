Попри великі ушкодження автомобілів, минулося без загиблих.

У Дніпрі сталася моторошна аварія, у результаті якої автомобіль таксі розірвало навпіл, а двоє людей зазнали травм.

Читайте такожУ Києві через сніг вночі сталося майже півсотні ДТП (фото, відео)Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Зазначається, що таксист не розминувся з легковиком.

«49-річний водій таксі виїжджав з другорядної дороги, і не попустив «Субару», що їхало головною. Світлофор у цей час був вимкнений. Зіткнення було такої сили, що таксі розірвало та перекинуло на дах», – говориться у сюжеті.

Попри великі ушкодження легковиків, минулося без загиблих. Проте обидва водії у лікарні. Медики кажуть: травми середньої тяжкості, загрози для життя наразі немає. Пасажирів, за даними поліції, в автомобілях не було.

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Автор: УНІАН