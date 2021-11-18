Прокуратура наполягала на збільшенні розміру застави до 10 млн грн.

У Харкові суд збільшив заставу з 340 тис. грн до 3,2 млн грн водію позашляховика, який влаштував моторошну ДТП. Чоловік збив на пішохідному переході двох дітей. Як встановили медики, під час аварії він був під наркотиками.

Про це повідомляє прес-служба Харківської обласної прокуратури.

Рішення про збільшення застави сьогодні, 18 листопада, ухвалив Харківський апеляційний суд.

"У зв’язку з неспіврозмірністю призначеної застави із вчиненим кримінальним правопорушенням, прокуратура оскаржила вказану ухвалу у суді апеляційної інстанції", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ухвалою Харківського апеляційного суду частково задоволено апеляційну скаргу обласної прокуратури та призначено для підозрюваного заставу у сумі 3 млн 178 тис. грн.

Моторошна ДТП у Харкові - що відомо:

Читайте такожВодій Toyota, який збив двох дітей у Харкові, був під метадоном – прокуратура11 листопада у Харкові на проспекті Науки, в районі перехрестя з вул. Тобольською, автомобіль Тoyota Land Cruiser на пішохідному переході збив двох підлітків. Внаслідок аварії отримали травми 13-річні хлопчик та дівчинка. Їх госпіталізували.

Водія автомобіля затримали. Медичним висновком встановлено, що чоловік під час ДТП перебував у стані наркотичного сп’яніння.

Йому повідомлено про підозру за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом у стані сп’яніння (ч. 2 ст. 286-1 КК України). До цього суд обрав йому запобіжний захід у вигляді 340 тис. грн застави.

Автор: Світлана Макринська