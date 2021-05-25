За фактом інциденту розпочали кримінальне провадження.

На Буковині госпіталізували 18-річну жительку села Верхні Петрівці, у якої після конфлікту з сусідкою стався викидень.

Як повідомляє Відділ комунікації поліції Чернівецької області, поліцейські задокументували нанесення тілесних ушкоджень з необережності.

До поліції звернувся співробітник Сторожинецької районної лікарні. Він повідомив, що до закладу потрапила дівчина із попереднім діагнозом «маткова кровотеча».

Читайте такожЯкраз йшов до школи: у Вінниці п’яна жінка-водій збила школяра, його стан – важкий (фото)Правоохоронці з’ясували, що напередодні між 18-річною та 29-річною сусідками виник словесний конфлікт на ґрунті неприязних відносин.

«Внаслідок суперечки старша жінка штовхнула молодшу, після чого вона вдарилася об дерев’яний стілець. Через день у жінки почалася кровотеча. Медики її госпіталізували у гінекологічне відділення лікарні, де діагностували «позаклінічний викидень на 10-11 тижні вагітності», – говориться в повідомленні.

За цим фактом слідчі поліції розпочали кримінальне провадження, передбачене частиною 1 статті 128 (необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Правоохоронці призначили низку експертиз, зокрема – для встановлення остаточних причин виникнення кровотечі, яка призвела до викидня. Триває досудове розслідування.

Вас також можуть зацікавити новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Катерина Шварц