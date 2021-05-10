За попередніми даними, 35-річний водій Volkswagen не впорався з керуванням.

У Чернівецькій області внаслідок перекидання автомобіля Volkswagen загинула 10-річна пасажирка, ще одна дитина отримала травми й перебуває в лікарні.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Головного управління Нацполіції в Чернівецькій області, автопригода сталася сьогодні на автомобільній трасі у межах населеного пункту Тарашани. Під час автопригоди травмувалися двоє малолітніх: дівчинка загинула на місці аварії, хлопчика з тілесними ушкодженнями доставили до лікарні. Як зазначили у поліції, в дитини травми голови і забої.

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За попередніми даними поліції, 35-річний водій автомобіля Volkswagen не впорався з керуванням і допустив перекидання транспортного засобу.

Поліцейські вирішують питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань, повідомила УНІАН речниця ГУНП в області Тетяна Андрійчук.

Наразі на місці автопригоди працюють співробітники поліції та встановлюють причини аварії.

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Автор: Микола Кобилюк