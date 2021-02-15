На Дніпропетровщині правоохоронці затримали слідчу поліції та адвоката, які вимагали 5,5 тис. дол. хабара за закриття справи про дорожньо-транспортну пригоду.
Про це повідомляє прес-служба Офісу генерального прокурора.
За даними слідства, у січні під час досудового розслідування у кримінальному провадженні за фактом вчинення ДТП слідча Кам’янського відділу поліції, за попередньою змовою з адвокатом, вимагала у матері підозрюваного 5,5 тис. дол. неправомірної вигоди за непритягнення її сина до кримінальної відповідальності та закриття провадження.
Зазначається, що для надання цим діям ознак правомірності з жінкою було укладено договір про надання правової допомоги.
Під час одержання частини коштів у сумі 5 тис. дол. слідчу та адвоката було затримано правоохоронними органами в порядку ст. 208 КПК України.
Затриманим повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України.
Досудове розслідування триває.
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