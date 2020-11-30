В Донецькій області скоєно напад на медика "швидкої" - постраждала молода дівчина.
Деталі інциденту повідомляє Донецький обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф на своїй сторінці у Facebook.
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Як повідомляється, агресивна мати дитини, до якої прибули медики, вимагаючи нецензурною лайкою проведення ПЛР, нанесла тілесні ушкодження фельдшеру, розбила пульсоксиметр та пошкодила сумку з медикаментами. Водночас інші члени родини спостерігали за побиттям дівчини.
На місце викликали поліцію, було складено адміністративний протокол.
Раніше схожий інцидент стався на Черкащині - там також постраждала медик "швидкої". А в Житомирі сімейного лікаря побили прямо в робочому кабінеті.
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