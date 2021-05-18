Транспорт загорівся на ходу.

На автодорозі Городище-Рівне-Старокостянтинів поблизу села Ремель Рівненського району згорів мотоцикл.

У ДСНС розповіли, що пізно ввечері 17 травня хтось зателефонував на лінію "101" та повідомив про пожежу: мотоцикл, за словами того, хто телефонував, загорівся під час руху.

Однак коли рятувальники та поліція приїхали на місце, нікого біля палаючого транспорту не було.

Пожежники загасили полум'я. З'ясувалося, що горів мотоцикл "Восход". Ніхто з людей не постраждав. Причина пожежі та розмір збитків встановлюються.

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Автор: Катерина Комолова