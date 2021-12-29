Смертельна аварія на Харківщині трапилася біля одного із селищ.

У Харківській області на трасі поблизу селища Іванівка Чугуївського району внаслідок ДТП загинула шестимісячна дитина.

Як повідомляє Відділ комунікації Головного управління Національної поліції в Харківській області, інформація про аварію надійшла до правоохоронців 29 грудня об 11:56.

За попередніми даними, автомобіль Toyota під керуванням 42-річної жінки рухався у напрямку Харкова.

Читайте такожУ Харкові трамвай на повній швидкості врізався в дерево, постраждали пасажири (відео)Жінка не впоралась із керуванням, її автомобіль викинуло на зустрічну смугу, в результаті чого відбулось зіткнення із транспортним засобом "ГАЗель".

"Внаслідок ДТП загинула шестимісячна дитина, яка перебувала в автомобілі на задньому сидінні та не була пристебнута ременями безпеки. Її мати, яка керувала автівкою, доставлена з травмами до лікарні", – йдеться у повідомленні.

Також механічні ушкодження отримала вантажівка "MAN".

На місці події працює слідчо-оперативна група. Обставини з’ясовують слідчі. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Нагадаємо, ввечері 26 жовтня у Харкові трапилася смертельна ДТП. У місті 16-річний водій за кермом авто Infiniti намагався перетнути перехрестя проспекту Гагаріна та вул. Одеська на червоний сигнал світлофора і зіткнувся із Chevrolet.

Внаслідок аварії загинув водій Chevrolet і постраждали троє пасажирів Infiniti – двоє юнаків віком 19 років та 16-річна дівчина, їх доставили до лікарні з тяжкими травмами.

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