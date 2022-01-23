Літній чоловік ледь не загинув, коли його машина скотила у воду.

Херсонські поліцейські врятували 82-річного чоловіка з машини, яка з'їхала в замерзлий магістральний канал.

Про це розповіли у відділі комунікації поліції Херсонської області.

Під час патрулювання на дорозі поблизу села Подове двоє правоохоронців групи швидкого реагування Денис Дімін та Олександр Мартинюк побачили автомобіль, який з'їхав у Каховський магістральний канал.

У машині був літній чоловік. Він не міг відчинити дверцята та відстебнути ремінь безпеки.

"Поліцейські викликали "швидку" і одразу кинулися на допомогу. Денис відкрив двері автівки та за допомогою запальнички перепалив і розірвав ремінь безпеки, звільнивши потерпілого з пастки. У цей час до порятунку долучилися й небайдужі місцеві мешканці, які проїжджали поруч та зупинились, аби допомогти правоохоронцям. Далі інспектори поліції разом із громадянами почали витягати чоловіка з води на берег", - повідомили в поліції.

Читайте такожЯк відкрити машину в мороз: 4 способи і 7 речей, які не можна залишати в холодному авто

Медики доставили чоловіка до лікарні. Там лікарі встановили, що літній водій був у небезпеці, адже в нього піднявся тиск. Також чоловіку загрожувало переохолодження.

Як повідомляв УНІАН, на Миколаївщині військовий закрив собою побратима від вибуху гранати та врятував йому життя.

А у Британії собаку врятували з болота за допомогою сосиски та дрона.

Вас також можуть зацікавити новини: