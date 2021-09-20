Рідні не бачили Таню вже два дні - де вона може бути, ніхто не знає.

На Херсонщині шукають 13-річну Тетяну Симоненко, що два дні тому пішла з дому та досі не повернулася до рідних.

Про це повідомляє поліція Херсонської області.

Про зникнення дівчинки 19 вересня заявила її мати, 36-річна жителька Бериславського району.

"Жінка розповіла, що її 13-річна донька Симоненко Тетяни Русланівни, 18.09.2021 року близько 12:00 год пішла з дому та до теперішнього часу її місцезнаходження не відомо", - йдеться у повідомленні поліції.

Читайте такожНа Миколаївщині дворічна дівчинка зникла з двору: поліція просить про допомогу (фото)Наводяться прикмети зниклої дитини: на вигляд 12-15 років, зріст 155 см, худорлявої статури, волосся по плечі темно-русяве.

Таня була одягнена у чорну кофту та сірі джинси.

Всіх, хто володіє інформацією про місцезнаходження дівчинки, просять телефонувати: 095-534-23-69, 099-269-02-94 або 102.

Нагадаємо, у серпні в Карпатах знайшли шестирічного хлопчика, який напередодні відстав від групи та загубився під час сходження на Говерлу. Дитині довелося самостійно ночувати у лісі.

Автор: Станіслав Кожемякін