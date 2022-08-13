Організатора затримали при продажу двох авто за 3 тис.

В Хмельницькій області затримали ділка, який замість відправлення на фронт продавав військову амуніцію та авто.

Як повідомила Національна поліція України, фігурант під виглядом гуманітарної допомоги для потреб армії завозив військову амуніцію, інші речі першої необхідності та транспортні засоби з нульовим розмитненням, а потім все це продавав.

Зокрема 12 серпня оперативники та слідчі затримали підозрюваного під час продажу двох авто за 3600 дол. Також він отримав завдаток для придбання партії авто на 280 тис.грн. Раніше було задокументовано продаж фігурантом бронежилетів 5-го класу з підсумками. Однак, згідно з висновком експертного дослідження, заявлений клас не відповідає технічним вимогам.

Наразі відомо про завезення під виглядом гумдопомоги та продаж 6 автомобілів на 12 тис.доларів США.

З метою виявлення незаконно придбаної гуманітарної допомоги правоохоронці провели п'ять обшуків. Вилучили три автомобілі, комплектуючі для транспортних засобів, шоломи, розвантаження та плити до бронежилетів, медичні підсумки, побутову хімію та засоби гігієни.

Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру. Проводяться заходи для встановлення та притягнення до відповідальності осіб, які можуть бути причетні до налагодженої "схеми".

Кримінальне провадження розслідується за фактом незаконного використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги (стаття 201-2 Кримінального кодексу України).

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