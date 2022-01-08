Наразі суд взяв чоловіка під варту, йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до десяти років.

На Київщині чоловік через ревнощі спалив авто двох знайомих своєї дружини.

Як повідомляє прес-служба поліції Київської області, перший підпал стався 30 грудня, тоді у селищі Рокитне поблизу багатоповерхівки вогнем було знищено автомобіль Mercedes.

Згодом, 4 січня, до поліції надійшло ще одне повідомлення про загорання автомобіля Daimler-Benz 209 в тому ж самому селищі на подвір'ї одного із приватних будинків.

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Поліцейські з'ясували, що до підпалу автомобіля причетний той самий чоловік.

"Як виявилось, ревнивець вчиняв підпали автомобілів чоловіків, з якими товаришувала його дружина", - розповіли у поліції.

Чоловік визнав свою провину та розповів, що з дружиною вони не проживають упродовж тривалого часу, а подібні дії він вчиняв, щоб привернути її увагу до себе. В першому випадку він кинув ганчірку до автомобіля, обливши її пальним, а в іншому обрав розчинник.

Йому повідомили про підозру за ч.2 ст.194 ККУ (умисне знищення або пошкодження майна), яка передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до десяти років.

Цього разу у суді чоловіку обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі понад 190 тисяч гривень.

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