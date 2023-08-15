На Київщині затримали чоловіка за зґвалтування онуки / t.me/andrii_nebytov

Правоохоронці Київської області оголосили 57-річному чоловікові про підозру у зґвалтуванні власної онуки, котра описувала всі ці події у своєму щоденнику.

Як зазначив у своєму Telegram-каналі начальник Головного управління Національної поліції в Київській області Андрій Нєбитов, користуючись можливістю усамітнення з 13-річною дівчинкою, 57-річний чоловік "змушував дитину вступати в статевий акт".

Фото процесу затримання / t.me/andrii_nebytov

Він повідомив, що під час проведення обшуків за місцем проживання чоловіка, поліцейські виявили щоденник школярки з описом всіх подій та інші речові докази, які свідчать про причетність чоловіка до скоєння злочинів сексуального характеру відносно дитини.

Фото з місця обшуку / t.me/andrii_nebytov

Так, поліцейські оголосили чоловікові про підозру, його затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

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Як повідомляв УНІАН, нещодавно до 10 років позбавлення волі було засуджено чоловіка, який у перуці та жіночому вбранні напав на дитину у туалеті школи в Києві.

Сама подія трапилася ще у 2021 році. Тоді чоловіка затримали. Після внесення застави він переховувався та був оголошений в розшук.

Переховуючись на території Львівської області, чоловік продовжив вчиняти злочини проти статевої свободи та недоторканості малолітніх дітей. Він був знову затриманий правоохоронцями після вчинення чергового злочину.

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