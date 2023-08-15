Наразі суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Правоохоронці Київської області оголосили 57-річному чоловікові про підозру у зґвалтуванні власної онуки, котра описувала всі ці події у своєму щоденнику.

Як зазначив у своєму Telegram-каналі начальник Головного управління Національної поліції в Київській області Андрій Нєбитов, користуючись можливістю усамітнення з 13-річною дівчинкою, 57-річний чоловік "змушував дитину вступати в статевий акт".

Він повідомив, що під час проведення обшуків за місцем проживання чоловіка, поліцейські виявили щоденник школярки з описом всіх подій та інші речові докази, які свідчать про причетність чоловіка до скоєння злочинів сексуального характеру відносно дитини.

Так, поліцейські оголосили чоловікові про підозру, його затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

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Як повідомляв УНІАН, нещодавно до 10 років позбавлення волі було засуджено чоловіка, який у перуці та жіночому вбранні напав на дитину у туалеті школи в Києві.

Сама подія трапилася ще у 2021 році. Тоді чоловіка затримали. Після внесення застави він переховувався та був оголошений в розшук.

Переховуючись на території Львівської області, чоловік продовжив вчиняти злочини проти статевої свободи та недоторканості малолітніх дітей. Він був знову затриманий правоохоронцями після вчинення чергового злочину.

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