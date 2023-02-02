Він примушував малолітніх до участі у створенні матеріалів порнографічного характеру.

На Київщині до 9 років в’язниці засудили 50-річного фотографа за виготовлення і розповсюдження дитячого порно.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції області. "50-річний житель с. Українки виготовляв фото та відеоматеріали порнографічного характеру з дітьми. Після цього зловмисник продавав матеріали зйомок іноземцю за кордон", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці встановили, що зловмисник реалізовував свою злочинну діяльність протягом 2013 - 2020 років і за цей час виготовив близько 10 тис. заборонених фото та відео.

Відео дня

Наразі встановлено 43 особи малолітніх потерпілих, яких чоловік примушував до участі у створенні матеріалів порнографічного характеру", - зазначили в поліції. Встановлено, що для того, аби діти почувалися "розкутіше", зловмисник пригощав їх алкоголем та електронними сигаретами.

За даними правоохоронців, у серпні 2021 року слідчі Київщини скерували до суду щодо фігуранта обвинувальний акт за такими статтями: ч.4, ч.5 ст 301, ч.2 ст. 156, ч.3 ст.149 Кримінального кодексу України. Тепер суд обрав зловмиснику покарання у вигляді 9 років позбавлення волі.

Злочини проти дітей в Україні

Раніше ЗМІ повідомляли, що в ході обшуків у Чернівецькій єпархії УПЦ МП виявили на ноутбуці священників дитячу порнографію.

Влітку у Києві до 6 років тюрми засудили жінку, яка знімала свою маленьку доньку для порноконтенту.

Восени у прокуратурі повідомили, що від сексуального насильства з боку російських військових в Україні постраждали люди віком від 4 до 85 років.

Вас також можуть зацікавити новини: