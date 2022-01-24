Смертельна ДТП в Київській області трапилася на трасі Київ – Одеса.

Недалеко від села Калинівка Київської області трапилася ДТП за участю фури та легкового авто.

Аварія сталася на трасі Київ – Одеса, рух у напрямку столиці може бути ускладнений, повідомила Патрульна поліція Київської області в Telegram.

На трасі 37-річний водій автомобіля Daewoo не впорався з керуванням і зіткнувся з вантажівкою Мercedes-Benz, яка знаходилася на узбіччі дороги, загинули чотири особи, йдеться в повідомленні Головного управління Національної поліції в Київській області.

За даними відомства, в результаті ДТП загинули водій легкового автомобіля та троє його пасажирів.

На Київщині машина Daewoo Lanos "залетіла" під припарковану фуру, загинули три особи, повідомляв Telegram-канал dtp.kiev.ua.

"…Без шансів. На місці рятувальники та швидкі…", – зазначається в повідомленні.

В поліції вже опублікували фото з місця ДТП. На знімках видно, що легкове авто опинилося під фурою.Читайте такожУ Києві "гонщик" спробував виконати трюк на дорозі й поплатився: з'явилося відео

Раніше повідомлялося, що в ніч на 19 грудня в Києві на Набережно-Рибальській дорозі в бік Північного мосту трапилася масштабна аварія.

Очевидці стверджували, що в ДТП потрапили близько шести машин. Авто в результаті аварії розкидало дорогою.

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