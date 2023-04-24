Постраждали двоє маленьких дітей.

У неділю, 23 квітня, у Вінницькій області сталася дорожньо-транспортна пригода із загиблою та постраждалами.

Як повідомляють у Держслужбі з надзвичайних ситуацій України, про аварію за межами села Вапнярка Томашпільської територіальної громади Тульчинського району їм повідомили о 12:14. Прибулі рятувальники виявили, що водійка заблокована в салоні автівки, вона не подавала ознак життя.

П’ятеро пасажирів постраждали, зокрема двоє дітей віком 10-ти та 3-х років. Рятувальники деблокували тіло 52-річної жінки з салону. Двох дорослих та одну дитину доправили до лікарні, ще двоє не потребували госпіталізації.

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ДТП в Україні: останні новини

Як повідомляв УНІАН, 15 квітня на трасі Житомир-Чернівці сталася жахлива автротроща, черех неї поліції довелося перекрити рух.

Інше дорожньо-транспортна пригода сталася у Святошинському районі Києва. Там рятувальникам довелося деблокувати водія, якого затиснуло між сидінням і панеллю приладів.

Днями у Фастівському районі Київської області зіткнулися легковик та трактор. А у Львівській області жінка втрапила у аварію, втекла з місця ДТП, а потім натравила на поліцейських пса та вдарила патрульну автівку мачете.

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