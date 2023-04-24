Стверджується, що у військового діагностували численні переломи та втрату пам'яті.

У Мережі спливло відео аварії, що сталася о 23:56, за лічені хвилини до комендантської години, в п’ятницю, 21 квітня, на одному з блокпостів в Києві.

На ролику можна побачити, що на під’їзді до блокпоста водій не тільки не загальмував, а й не зменшив швидкості. Внаслідок цього авто збило одного з військових Нацгвардії, що розставляли протитанкові їжаки на дорозі, другий військовий встиг відстрибнути.

Потерпілого від сильного удару відкинуло на кілька метрів вбік. Стверджується, що у військового діагностували численні переломи та втрату пам'яті, за його життя продовжують боротися лікарі.

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Попри те, що аварія сталася більш як 2 дні тому, офіційних коментарів поліції з цього приводу досі не було.

ДТП в Києві - останні новини

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